Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den "BES'te dijital dönüşüm" değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir döneme adım attıklarını belirterek, BES'in, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüştüğünü bildirdi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gerçekleştirilen tasarruf reformlarının en önemli başarı hikayelerinden biri olan BES'in, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesi yönünde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere önemli değişikliklere gidildi.

Yönetmelik değişikliği ile sektörde dijitalleşmenin ve daha çok fon seçeneğinin önü açıldı. Buna göre, BES'te yılda 6 adetle sınırlandırılan fon dağılımının sayısı 12'ye çıkartılırken, işlemlerin daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi yönünde matbu gönderime alternatif olarak elektronik iletişim araçları, imzaya alternatif olarak da dijital onayın kullanılabileceği alanlar genişletilmiş oldu.

- BES'te dijitalleşmenin önemi vurgulandı

Dijitalleşme konusunda talepte bulunan TSB'nin girişimleri olumlu sonuçlanarak sektörün ve sigortalıların lehine olacak şekilde önemli adımlar atıldı. Yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe giren daha çok elektronik iletişim araçları ile bilgilendirme süreçlerine dayalı bir yapının oluşturulması ve bunun yanı sıra ıslak imzaya alternatif olarak dijital onay mekanizmasının bir alternatif olarak getirilmesi, işlemlerin oldukça hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.