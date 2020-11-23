Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçelerine; ameliyat tazminat teminatı, check up teminatı, doğum ve hamilelik takibi teminatını ekledi.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir poliçe tutarıyla özel hastanede tedavi imkanına sahip olmayı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünü olan TSS'ye ilgi ise son yıllarda büyük oranda arttı.

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirerek daha cazip hale getirdi. Türkiye Sigorta, TSS ürününü "Ameliyat Tazminat Teminatı", "Check up Teminatı", "Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı" ile güçlendirdi.

- Ameliyatlara büyük güvence

Ameliyat Tazminat Teminatı, sigortalının tedavi gideri için poliçesini kullanmaya ihtiyaç olmadığı durumlarda sigortalılara ekstra destek sağlıyor.

Yıllık limiti 10 bin TL olan teminat kapsamında, poliçe ve sağlık sigortası özel şartları doğrultusunda ameliyat giderlerinin sigortacıdan talep edilmemesi halinde sigortalıya ilgili ameliyatın Ameliyat Tazminat Teminatı limiti ödeniyor.