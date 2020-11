Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirerek daha cazip hale getirdi. Türkiye Sigorta, TSS ürününü "Ameliyat Tazminat Teminatı", "Check up Teminatı", "Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı" ile güçlendirdi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta , son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçelerine; ameliyat tazminat teminatı, check up teminatı, doğum ve hamilelik takibi teminatını ekledi.

Ödenen bu teminat limiti Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtilen rakamda gerçekleşiyor. Sigortalılar ihtiyaç halinde, poliçeye ilk giriş tarihinden 180 gün sonra bu avantajdan faydalanabiliyor.

- Check up teminatı ile sağlığın kontrol altında

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi içerisinde sağlanan diğer avantajlı yenilik ise Check up teminatı. Her bireyin yaptırması gereken Check up taraması; kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkların erken teşhisi ile olası durumlarda erken önlem alınmasına olanak sağlıyor.

Check up teminatımız kapsamında sunulan tahlil ve kontroller ile gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık problemleri saptanabilir ve geç kalınmadan önleyici tedbirler alınabilir.

- Annelere doğum kolaylığı

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı ile özel hastanede doğum yapmak isteyen annelere kolaylık sağlanıyor. Limitsiz olan bu teminat sayesinde hem tercih edilen anlaşmalı özel hastanede doğum gerçekleştirebiliyor hem de hamilelik süresince gerekli rutin kontroller karşılanıyor.