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Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayın bilgileri!

08.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sırbistan voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Grubun son maçını seyretmek isteyen vatandaşlar Türkiye Sırbistan voleybol maçının ayrıntılarını internette araştırıyor. Bilindiği üzere Filenin Sultanları çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayın bilgileri...

Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayın bilgileri!

Dünya Voleybol Şampiyonası sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Filenin Sultanları galibiyet için Türkiye Sırbistan voleybol maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Sırbistan voleybol maçının tarih, saat ve canlı yayın bilgileri merak edildi. İşte Türkiye Sırbistan Voleybol maçı ile ilgili detaylar...

filenin sultanları2

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye Sırbistan maçı TRT ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

filenin sultanları

F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?

8 Ekim Cumartesi
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt

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