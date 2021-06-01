Türkiye, son 5 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 5 ayda Yunanistan unsurlarınca denizde ölüme terk edilen 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı.

Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların "umuda yolculuğu" sürüyor.

Çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu ve kapasitesinin çok üzerindeki bot, can salları ve teknelere binip Ege Denizi'ne açılan sığınmacılar, Yunanistan unsurlarına yakalandıktan sonra kötü muamelelere maruz kalıyor.

Değerli eşyaları, yiyecek, içecekleri alındıktan sonra motorları sökülen teknelerle Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar, adete ölüme terk ediliyor.

- Sığınmacıların umudu Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları

Yasa dışı geçişlerle mücadelesini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca itilen sığınmacılara yardım elini uzatıyor.

Türk kara sularında devriye görevi yapan ekipler, ölüme terk edilen sığınmacıları kurtarıp Türkiye'ye getiriyor.