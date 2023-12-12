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Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden çok sert açıklama: "Biz sonuna kadar varız. Ya siz?"

12.12.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırının yankıları sürerken, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden de konuyla alakalı olarak çok sert bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır. Devir hep birlikte eli taşın altına sokma devridir. Biz sonuna kadar varız. Ya siz?" denildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı infial yaratırken, Türkiye Spor Yazarları Derneği çirkin saldırıyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır. Devir hep birlikte eli taşın altına sokma devridir. Biz sonuna kadar varız. Ya siz?" denildi.

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"Her defasına lanetledik, kınadık. Ama bir arpa boyu yol gidemedik. Hiçbir önlem alınmadı, hiçbir şey değişmedi. Futboldaki kaos ve kavga sonunda hakem Halil Umut Meler'in yüzünde patladı. Bunda kimlerin mi payı var? Futbolu bir spor ve eğlence olarak görmeyen, sadece başarıya endekslenmiş (Vur kır parçala, bu maçı kazan) diyen seyircinin. Her pozisyonda hakemin etrafını sarıp itiraz eden ve tribünleri galeyana getiren futbolcunun.

Kendini geliştirmeyen hakemin. Her kötü sonuçta kendi başarısızlığını örtmek için hakemlere, rakip kulübe ve federasyona yüklenip taraftarının gözünü boyamaya çalışan yöneticinin. Hiçbir radikal karar almayan, sadece günü kurtarmaya çalışan Futbol Federasyonunun. Futbola siyaseti bulaştıran politikacıların. Raiting ve tiraj uğruna kulüp amigoluğuna soyunmuş spor medyasının.

Artık yeter! Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak- kendimize de pay biçerek- bu bir milat olsun diyor ve düğmeye basılmasını talep ediyoruz. Artık Türk futbolunda yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz. Hangi kesim olursa olsun, bunu yapmayanların artık peşinde olacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Tekrar ediyoruz. Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır. Devir hep birlikte eli taşın altına sokma devridir. Biz sonuna kadar varız. Ya siz?"

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