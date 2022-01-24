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Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları kınadı

24.01.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı.

Açıklamada, "24 Ocak günü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırılara derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan, Cazan bölgesine balistik füzeyle düzenlenen ve iki kişinin yaralandığı saldırıyı Yemen'deki Husilerin gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE ise Husilerin gönderdiği iki balistik füzenin hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini, füze kalıntılarının başkent Abu Dabi çevresindeki farklı alanlara düştüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan

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