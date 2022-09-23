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Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları maç takvimi!

23.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tayland voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubu ilk maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Bilindiği üzere, grubu ilk 4 sırada tamamlayanlar bir üst tura çıkacak. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları maç takvimi!

Türkiye Tayland voleybol maçı için heyecan dorukta. Katıldıkları her turnuvada sergiledikleri perfomansla ve aldıkları sonıçlarla adından söz ettiren Filenin Sultanları sahaya yine galibiyet hedefiyle çıkacak. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda B grubunda oynanacak ilk maç için geri sayım sürüyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

TÜRKİTE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Tayland voleybol maçı 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİTE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçı saat 14:00'te TRT spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubundaki takımlar:

Türkiye,

Polonya,

Dominik Cumhuriyeti,

Güney Kore,

Tayland,

Hırvatistan

FİLENİN SULTANLARI MAÇ FİKSTÜRÜ

24 Eylül 14.00 Türkiye – Tayland

27 Eylül 15.00 Türkiye - Güney Kore

28 Eylül 18.30 Türkiye – Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül 18.30 Türkiye – Hırvatistan

1 Ekim 21.30 Polonya - Türkiye

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