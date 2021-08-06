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Türkiye Tenis Federasyonundan ''Veli Eğitim Programı'' için uluslararası iş birliği

06.08.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tenis Federasyonundan ''Veli Eğitim Programı'' için uluslararası iş birliği

Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal bir ebeveyn programı sunmak ve ülkedeki genç tenisçilerin ailelerine destek sağlamak amacıyla Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Loughborough Üniversitesi ve İngiltere Tenis Federasyonu (LTA) ile iş birliği yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Veli Eğitim Programı'nda dünyaca ünlü eğitmen Loughborough Üniversitesi Spor Psikolojisi Profesörü Chris Harwood'ın vereceği eğitimlerden faydalanılacak.

Program kapsamında genç tenisçilerin ebeveynleri için bir dizi eğitim ve destek kaynağı sağlamak üzere oluşturulan teniste ebeveynlik üzerine araştırma, eğitim, sunum ve atölye çalışmaları Türkçeye çevrildi.

Çevrimiçi kursla tenis oynamanın çocuklara yararları, destekleyici bir tenis ebeveyninin rol ve sorumlulukları ve tenis antrenörleriyle olumlu ilişkiler seçme ve geliştirmeye ilişkin ipuçları ayrıntılarıyla anlatılacak.

Program ekim ayından itibaren velilerin eğitimi için çevrimiçi ve yüz yüze seminerlerle devam edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, başarıya ulaşmak için eğiticilerin ve ebeveynlerin eğitimini son derece önemsediklerini belirterek, "Tenis sporunun faydalarını, zorluklarını, bu sporda gerçekleşen gelişmeleri ebeveynlerimizle paylaşmak, bu yolculukta onlarla aynı yolda yürüdüğümüzü göstermek ve çocuklarına destek olmalarına yardım etmek federasyonumuzun önemli bir görevi. Bu görevin verdiği sorumluluk ile uluslararası teniste önemli paydaşlarımızdan ITF, LTA ve dünyaca ünlü Loughborough Üniversitesi Spor Psikolojisi Profesörü Chris Harwood ile velilerimizin eğitimine yönelik bu protokolü hayata geçirecek olmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında TTF'ye danışman olan Loughborough Üniversitesi Spor Psikolojisi Profesörü Chris Harwood ise "TTF'nin bu girişime dahil olması harika. Tenisin hem zorluklarına hem de faydalarına hakim olan spor bilimcileri ve kuruluşları olarak, bilgilerimizi ebeveynlerle paylaşmamız ve çocukların hayat boyu tenise ilgi duymaları için onlara yardımcı olmamız çok önemli." şeklinde görüşlerini aktardı.

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