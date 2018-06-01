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Türkiye - Tunus maçında taraftar sahaya girdi!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 01.06.2018 23:24 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı ile Tunus arasında oynanan özel maçın 90'ıncı dakikasında taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Türkiye - Tunus maçında taraftar sahaya girdi!

Türkiye'nin Tunus ile İsviçre'de oynadığı hazırlık maçının sonuda taraftarlar sahaya girdi.

Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım'a 2-2'lik beraberliği getiren golünün ardından maçı tribünden takip eden taraftarlar saha zemine girdi.

Maçın hakemi Fedayi San, oyuncuları soyunma odasına gönderdi ve uzatma dakikalarını eklemeden maçı sonlandırdı.

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