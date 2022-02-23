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Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonası Iğdır'da yapıldı

23.02.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonası Iğdır'da yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonası, Iğdır Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı.

Şampiyonaya Ankara Gazi, Kayseri Erciyes, Niğde Ömer Halisdemir, Diyarbakır Dicle, Hatay Mustafa Kemal, Erzurum Atatürk, Van Yüzüncü Yıl, Muş Alparslan, Ağrı İbrahim Çeçen, Iğdır ve Siirt Üniversitesi ile Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinden sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yapılan etkinliklerde, yerleşkede kurulan parkurdaki ilk yarış Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın yaptığı atışla başladı.

Zorlu parkurdaki yarışların büyükler kadın kategorisinde Muş Alparslan Üniversitesi birinci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ikinci, Siirt Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Büyük erkek kategorisinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi birinci, Erzurum Atatürk Üniversitesi ikinci, Van Yüzüncü Yıl üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Karma yarışlarında ise Adıyaman Üniversitesi birinci, Muş Alparslan Üniversitesi ikinci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi üçüncü olarak tamamladı.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin kentin gelişmesi için son derece fayda sağladığını söyledi.

Benzeri organizasyonların kent için önem taşıdığını belirten Yavaşer, "Burada güzel bir etkinlik düzenliyoruz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversite sporlarıyla ortaklaşa yaptığımız müsabakalardan birisi. Bu müsabakalar ilimizin gelişimi ve spor açısından çok önemli, inşallah diğer branşlarda da burada müsabakalar düzenleyerek ilimizin spor altyapısını hem geliştirmek hem de düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.

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