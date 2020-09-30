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Türkiye ve Azerbaycan dostluğu arşiv belgelerinde de ortaya çıktı

EDİRNE HABERLERİ  | 30.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Türkiye ve Azerbaycan dostluğu arşiv belgelerinde de ortaya çıktı

EDİRNE (AA) - Türkiye ve Azerbaycan arasındaki geçmişe dayanan dostluk ilişkisi, Edirneli yerel tarih araştırmacısı Cengiz Bulut'un Devlet Arşivleri'nde yaptığı araştırmada bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Arşivleri Başkanlığında yaptığı araştırmaya göre, Azerbaycan halkının Balkan Savaşı sırasında, sonrasında ve Kurtuluş Savaşı esnasında her zaman Türk devletinin yanında olup maddi ve manevi yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Bulut, Balkan Savaşı sırasında Azerbaycan'ın önde gelenlerinden Hacı Zeynel Abidin Takiyof Bey'in Hilali Ahmer'e (Kızılay) 5 bin ruble yardım gönderdiğini ifade etti.

Azerbaycan'dan gelen yardımların sadece bununla kalmadığını anlatan Bulut, Balkan Savaşı'nda ailesi şehit olan çocuklar için Edirne'de kurulan Darüleytam'ın (yetimhane) yapımı için Zeynel Abidin Bey'in eşi Suna Hanım'ın 5 bin ruble gönderdiğini dile getirdi.

Suna Hanım'ın Donanma Cemiyeti'nde de 5 bin ruble yardımda bulunduğunu belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Balkan Savaşı sonrası birçok subay ve askerimiz hayatını kaybediyor ve çocukları yetim kalıyor. Bunun için Enver Paşa'nın öncülüğünde Edirne'de ilk kez bir yetimhane açılıyor. Binanın inşa döneminde kardeş Azerbaycan'dan 5 bin ruble yardım gönderiliyor. Yine 1914 yılında 10 bin ruble bir yardım gönderiliyor. Bunun 5 bin rublesi Donanma Cemiyeti'ne, diğer 5 bin rublesi de yine yetimhanede yaşayan çocukların ihtiyaçları için gönderiliyor.

Bu yapılan yardımlar Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanımızda olduğunu gösteriyor. Bizler de Azerbaycan'ın bugünlerinde onların yanında olmalıyız ve onların yaralarını sarmalıyız."

Osmanlı Devleti'nin yapılan fedakar yardımları karşılıksız bırakmadığını vurgulayan Bulut, Azerbaycanlı Suna Hanım'a ikinci rütbeden şefkat nişanı gönderildiğini kaydetti

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