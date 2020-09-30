Türkiye ve Azerbaycan dostluğu arşiv belgelerinde de ortaya çıktı

EDİRNE (AA) - Türkiye ve Azerbaycan arasındaki geçmişe dayanan dostluk ilişkisi, Edirneli yerel tarih araştırmacısı Cengiz Bulut'un Devlet Arşivleri'nde yaptığı araştırmada bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Arşivleri Başkanlığında yaptığı araştırmaya göre, Azerbaycan halkının Balkan Savaşı sırasında, sonrasında ve Kurtuluş Savaşı esnasında her zaman Türk devletinin yanında olup maddi ve manevi yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Bulut, Balkan Savaşı sırasında Azerbaycan'ın önde gelenlerinden Hacı Zeynel Abidin Takiyof Bey'in Hilali Ahmer'e (Kızılay) 5 bin ruble yardım gönderdiğini ifade etti.

Azerbaycan'dan gelen yardımların sadece bununla kalmadığını anlatan Bulut, Balkan Savaşı'nda ailesi şehit olan çocuklar için Edirne'de kurulan Darüleytam'ın (yetimhane) yapımı için Zeynel Abidin Bey'in eşi Suna Hanım'ın 5 bin ruble gönderdiğini dile getirdi.

Suna Hanım'ın Donanma Cemiyeti'nde de 5 bin ruble yardımda bulunduğunu belirten Bulut, şöyle devam etti: