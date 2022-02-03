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Türkiye ve Azerbaycan okulları genç yazarların yetişmesi için proje yürütüyor

03.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Azerbaycan okulları genç yazarların yetişmesi için proje yürütüyor

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye ve Azerbaycan'dan okulların yer aldığı proje ile genç yazarların yetişmesine katkı sunuluyor.

"eTwinning" platformunda paylaşılan "Genç Kalemler Projesi"ne Türkiye'den 8, Azerbaycan'dan 4 liseden öğrenciler katılıyor.

Ülkeler arasındaki kültürel benzerliklerin şiir, hikaye, roman, gezi yazısı gibi dallarla tanıtılması, genç yazarların keşfedilmesi hedeflenen projede Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de Müdür Başyardımcısı Esma Çetinkaya koordinatörlüğünde faaliyet yürütüyor.

Öğrenciler, iki ülkenin önde gelen şair ve yazarlarının eserlerini okuyup platform üzerinden eserle ilgili yorumlarını ve düşüncelerini paylaşıyor, yazdıkları özgün hikaye ve şiirleri de arkadaşlarının beğenisine sunuyor.

Çetinkaya, AA muhabirine, proje ile öğrencilerin farklı okul ve ülkelerdeki akranlarıyla iletişim kurmalarına, sosyalleşmelerine, edebiyat ve edebi metinler hakkında bilgi edinmelerine olanak sağladıklarını söyledi.

Çetinkaya, " Öğrencilerimiz İstiklal Marşı'mızı, Azerbaycan Milli Marşı'nı ve Sezai Karakoç'un 'Mona Roza' şiirini seslendirdi. Öğrencilerimiz tarafından özgün hikayeler yazıldı. Şair ve yazarlarımızın yer aldığı ortak takvim hazırlandı. Ekip çalışmalarıyla farklı ülkeler arasındaki kültürel benzerlikler çeşitli öğretim teknikleriyle eğlenceli bir şekilde öğrenilmiş olacak." diye konuştu.

Çetinkaya, proje ile ilgili çalışmaların mayıs ayına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

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