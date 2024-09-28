Türkiye ve İngiltere'yi reddeden Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi şaşkına çevirdi!

Yusuf Yazıcı, bekledi bekledi ve sonunda sürpriz bir takıma gitti. Kendisine yapılan makul teklifleri reddederek nispeten daha büyük bir takıma gitmek için çabalayan Yusuf Yazıcı'nın tüm planları suya düştü.

TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI, TAKIMSIZ KALDI

Yusuf Yazıcı'nın bu ısrarı kötü sonuç verdi. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte boşta kalan Yusuf Yazıcı için alternatifler de azalmıştı.

YUNAN LİGİ'NE GİDİYOR

Yunanistan Ligi'ne gitmeye karar veren Yusuf Yazıcı, İngiltere ve Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmediği için pişman olduğu öğrenildi. Olympiakos ile prensip anlaşmasına varan milli oyuncu kısa süre içinde imzayı atacak.