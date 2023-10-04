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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sponsorluk etkinliğinde konuştu! "Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum"

04.10.2023 17:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ, Vestel ile düzenlenen sponsorluk etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sponsorluk etkinliğinde konuştu! "Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum"

TVF ile sponsorluk sözleşmelerini 3 yıl daha yenileyen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, düzenlenen etkinlikte Filenin Sultanlarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise desteklerinden dolayı Vestel'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

SPONSORLUK SÖZLERİ

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"Vestel ile 2016-2017 voleybol sezonunda başlayan değer ortaklığımıza bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Vestel bugüne kadar Türkiye Voleybol Federasyonuna ana sponsorluğuyla destek verdi ve dünyanın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi'ne isim sponsoru oldu. Vestel, imzaladığımız yeni anlaşmamız kapsamında Filenin Sultanlarının ana sponsoru, Filenin Efelerinin de göğüs sponsoru olmaya devam edecek."

"ANLAŞMANIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

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"Vestel, voleybola ulusal ve uluslararası alanda her daim ev sahipliği yapan TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nun isim sponsorluğunun yanına İzmir’deki TVF Atatürk Voleybol Salonu’nun da isim sponsorluğunu ekleyerek destek olmaya devam ediyor. İzmir’de bulunan salonumuzun adı bundan böyle TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi olarak anılacak. Vestel’in uzun yıllardır Türk voleybolunun yanında olması, başarılarımıza ortak olması bizlere güç ve ilham vermeye devam ediyor. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha, başta Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler olmak üzere tüm Vestel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."


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