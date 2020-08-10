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Türkiye yangınla mücadele eden Bulgaristan'a sınır ötesi yardıma hazır

EDİRNE HABERLERİ  | 10.08.2020 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye yangınla mücadele eden Bulgaristan'a sınır ötesi yardıma hazır

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da 4 gündür süren ve kısmen kontrol altına alınan yangın, bazı bölgelerde devam ediyor.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Haskova bölgesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını 4 gündür sürüyor. Bulgar görevlilerin yangınla mücadelesi sürerken, alevlerin Türkiye tarafına sıçramaması için de tüm tedbirler alındı.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in izniyle Bulgaristan Haskova Valisi Stefka Zdravkova ile sınırda görüştü.

Çakır, görüşmede, Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Komşu ülkedeki yangın nedeniyle üzgün olduklarını belirten Selçuk Çakır, "Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan sizlere selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Komşudaki yangın, bizdeki yangındır. Herhangi bir ihtiyaç belirtirse biz bu konuda hazırız. Biz zaten bölge bölge araçlarımızı park ettik. Su takviyelerimizi yaptık. Yangının sizin taraftan bizim tarafa geçmesi durumda biz müdahaleye hazırız. 48 adet aracımız sürekli burada hareket halinde" değerlendirmesinde bulundu.

Haskovo Valisi Zdravkova da yangına müdahalenin devam ettiğini, küçük bir bölümün yandığını, oraya da helikopter ile ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'den gelen yardım tekliflerini çok önemsediklerini ifade eden Stefka Zdravkova, "Türkiye’den gelen yardımlar bizim için çok önemli. Bizim taraftaki aravi biraz engebeli olduğu için söndürme biraz gecikti. Müdahalemiz tüm ekiplerimiz ile devam ediyor. İlginize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Heyetler daha sonra sınırın her iki bölgesinde de inceleme yaptı.

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