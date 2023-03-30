Türkiye'ye dönüp maneviyata yönelmişti! 39 kilo veren Tanyeli paylaştı... "Doğal olmuşsun"

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli son dönemde verdiği kilolarla gündem oluyordu. Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüş ve kilolarından kurtulmuştu.

Oryantal Tanyeli 39 kilo vermiş ve 60 kiloya kadar düşmüştü. Armağan Çağlayan'a katılan Tanyeli, Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" demişti.

Ülkeye de kesin dönüş kararı alan Tanyeli son halini paylaştı. Tanyeli makyaj yaptığı halini paylaşıp mavi lens taktığını söyledi ve takipçilerine "Nasıl olmuş?" diye sordu.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Takipçiler Tanyeli'ye "Çok güzelsin", "Doğal olmuşsun", "Her şey sana yakışıyor" yorumlarında bulundu.





