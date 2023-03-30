TİP'ten milletvekili adayı olmuştu! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu merak edildi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş oyuncu Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu. Erkan Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aslantuğ'un vekil adaylığı sonrası özel hayatı da merak edilmeye başlandı. Arzum Onan ile evli olan oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü bir oğlu var.

22 yaşındaki Can Aslantuğ, şimdilerde anne ve babasının izinde! Konservatuar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ, oyunculuk için de eğitimler alıyor.

Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Can Aslantuğ'u görenler "Anne ve babasının karışımı", "Anne ve babası kadar güzel olmuş" yorumları yapıyor.



