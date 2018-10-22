Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Geçtiğimiz yıl Mısır’da antik piramitlerin önünde ve Kudüs’teki kutsal noktalara giden ve burada çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen’in Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Geçen yıl Mısır’daki piramitlerin önünde çırılçıplak soyunarak poz veren ve bu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken Papen’in Türkiye fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Papen başta İstanbul olmak üzere Kapadokya ve Adıyaman’a gittiğini söyledi.

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Papen’in bir otoyol kapattığı tahmin ediliyor.

Papen, “Türkiye’nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya’daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz. Bekçileri haricinde insanları çok çekici. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz” yorumunu paylaştı.

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Fotoğrafları kişisel internet sitesinden paylaşan Papen, bazı yerlerde rüşvet verdiğini alenen itiraf etti.

