Türkiye'yi ilk sıraya yazdı! Yapay zekadan olay yaratan Dünya Kupası tahmini

A Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası yolunda ilk sınavına çıkıyor. Milliler ilk olarak Romanya, tur atlanması halinde finalde Kosova veya Slovakya rakip olacak. Karşılaşmaların sonuçları merak edilirken yapay zekadan Dünya Kupası için dikkat çeken bir tahmin geldi.

Türkiye'yi ilk sıraya yazdı! Yapay zekadan olay yaratan Dünya Kupası tahmini
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan katılacak son takımlar netleşmeye hazırlanırken, A Milli Futbol Takımımız da kritik bir maça çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva öncesinde Türkiye, play-off etabında ilk olarak Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, bu eşleşmeden galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Finaldeki rakip ise Kosova ile Slovakya arasında oynanacak mücadelenin kazananı olacak. Türkiye, bu son engeli de aşması durumunda Dünya Kupası biletini alacak.

YAPAY ZEKADAN TAHMİN

Öte yandan, yapay zeka destekli analizleriyle bilinen Football Meets Data’nın hazırladığı tahminler dikkat çekti. Verilere göre A Milli Takım, play-off oynayacak ülkeler arasında finale kalma ihtimali en yüksek ekip olarak öne çıkıyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ...

Türkiye’nin finale yükselme şansı yüzde 84 olarak hesaplanırken, Dünya Kupası’na katılım ihtimali ise yüzde 49 olarak gösterildi.

Play-off yarı final karşılaşması 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Ay-yıldızlıların turu geçmesi halinde final mücadelesi ise 31 Mart Salı günü yapılacak. Bu kritik iki maç, Türkiye’nin Dünya Kupası hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda belirleyici olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Torreira'dan transfer mesajı! Oynamak istediği takımı bir kez daha açıkladıTorreira'dan transfer mesajı! Oynamak istediği takımı bir kez daha açıkladı
Cuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresiCuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

