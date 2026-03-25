Türkiye'yi ilk sıraya yazdı! Yapay zekadan olay yaratan Dünya Kupası tahmini

2026 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan katılacak son takımlar netleşmeye hazırlanırken, A Milli Futbol Takımımız da kritik bir maça çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva öncesinde Türkiye, play-off etabında ilk olarak Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, bu eşleşmeden galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Finaldeki rakip ise Kosova ile Slovakya arasında oynanacak mücadelenin kazananı olacak. Türkiye, bu son engeli de aşması durumunda Dünya Kupası biletini alacak.

YAPAY ZEKADAN TAHMİN

Öte yandan, yapay zeka destekli analizleriyle bilinen Football Meets Data’nın hazırladığı tahminler dikkat çekti. Verilere göre A Milli Takım, play-off oynayacak ülkeler arasında finale kalma ihtimali en yüksek ekip olarak öne çıkıyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ...

Türkiye’nin finale yükselme şansı yüzde 84 olarak hesaplanırken, Dünya Kupası’na katılım ihtimali ise yüzde 49 olarak gösterildi.

Play-off yarı final karşılaşması 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Ay-yıldızlıların turu geçmesi halinde final mücadelesi ise 31 Mart Salı günü yapılacak. Bu kritik iki maç, Türkiye’nin Dünya Kupası hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda belirleyici olacak.