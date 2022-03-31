Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı

Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu Türkiye'yi terk etti ve ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

OYUNCULUK YAPMIYOR

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu oyunculuk yapmaktan uzaklaştı. Ünlü oyuncu son günlerde yeni imajıyla gündemde. Sakallarını uzatıp, saçlarını ördüren Mete Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı.

Horozoğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun takipçileri "Havanız değişmiş", "Harika olmuş" yorumlarında bulundu.



