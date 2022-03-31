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Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı

31.03.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk edip Amerika'ya gitti. Gözlerden uzak bir hayat süren ve oyunculuğu da bıraktığı iddia edilen Horozoğlu'nun yeni imajı herkesi şaşırttı.

Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı

Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu Türkiye'yi terk etti ve ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

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OYUNCULUK YAPMIYOR

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu oyunculuk yapmaktan uzaklaştı. Ünlü oyuncu son günlerde yeni imajıyla gündemde. Sakallarını uzatıp, saçlarını ördüren Mete Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı.

Horozoğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun takipçileri "Havanız değişmiş", "Harika olmuş" yorumlarında bulundu.


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Mete Horozoğlu
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