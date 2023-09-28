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Türkiye'yi terk eden Selin Ciğerci bakın nereye gidiyor! "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim"

28.09.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü fenomen Selin Ciğerci iki kere evlenip boşandığı Gökhan Çıra ile taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinmişti. Türkiye'yi terk edeceğini söyleyen Ciğerci gideceği ülkeyi de açıkladı.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde bir bebeği evlat edindiklerini açıklamıştı. Taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinen Ciğerci kızıyla beraber Türkiye'den gideceğini duyurdu.

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Snob Magazin'in haberine göre evlat edindiği kızına Saadet Selenay adını koyan Selin Ciğerci "Haftaya Amerika'ya yerleşiyorum. Burada konuşup dursunlar. İşimi ve kızımı orada büyüteceğim. Huzurluyum. Herkes iyi ve mutlu olsun. Ben de dedikodu yok, sadece işim var" açıklamasını yaptı.

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Amerika'ya taşınınca Türkiye'deki işlerini devam ettireceğini söyleyen Ciğerci, "Biz bu ülkeye para sokuyoruz. Kıymetimizi bilsinler. İşimizle kafaya yemişiz. Alışverişe değil fuara giderken, beni yakaladınız. Miami'de ev aldım. Yılbaşından sonra taşınacağım" dedi.

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Selin Ciğerci sosyal medya anne

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