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  4. Türkiye'yi terk eden Tolga Karel’den dikkat çeken çıkış! Agresif taksicileri bakın nasıl savundu

Türkiye'yi terk eden Tolga Karel’den dikkat çeken çıkış! Agresif taksicileri bakın nasıl savundu

27.07.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel uzun yıllar önce Türkiye’yi terk edip Amerika’ya yerleşti. Sosyal medya hesabından sık sık Türkiye ile ilgili paylaşım yapan Karel’in taksiciler ile ilgili yorumu gündem oldu.

Unutulmaz dizilerden biri olan Yaprak Dökümü’nde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel uzun yıllardır Amerika’da yaşıyor. Tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran ünlü isim sık sık Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla konuşuluyor.

"MEDENİYET BEKLEMEYİN"

Ünlü isim en son taksiciler ile ilgili bir yorumda bulundu. Tolga Karel paylaşımında "Türkiye'de taksi taşımacılığı plaka, rant ve yatırım zihniyetinden çıkıp halka hizmet amacına dönmedikçe kusura bakmayın toplumsal medeniyet beklemeyin." dedi.

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"SONRA TAKSİCİLER NİYE AGRESİF..."

Tolga Karel açıklamasına "%92'si kiralık... Kiralayan şoför kardeşim kirayı denkleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Sonra taksiciler niye agresif..." sözleriyle devam etti.

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Yaprak Dökümü Tolga Karel sosyal medya karakteri

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