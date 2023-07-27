Türkiye'yi terk eden Tolga Karel’den dikkat çeken çıkış! Agresif taksicileri bakın nasıl savundu

Unutulmaz dizilerden biri olan Yaprak Dökümü’nde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel uzun yıllardır Amerika’da yaşıyor. Tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran ünlü isim sık sık Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla konuşuluyor.

"MEDENİYET BEKLEMEYİN"

Ünlü isim en son taksiciler ile ilgili bir yorumda bulundu. Tolga Karel paylaşımında "Türkiye'de taksi taşımacılığı plaka, rant ve yatırım zihniyetinden çıkıp halka hizmet amacına dönmedikçe kusura bakmayın toplumsal medeniyet beklemeyin." dedi.

"SONRA TAKSİCİLER NİYE AGRESİF..."

Tolga Karel açıklamasına "%92'si kiralık... Kiralayan şoför kardeşim kirayı denkleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Sonra taksiciler niye agresif..." sözleriyle devam etti.



