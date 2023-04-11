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Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş, İbrahim Tatlıses'in aday olamamasıyla dalga geçti

11.04.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi terk ederek ailesiyle ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncu son olarak AK Parti'den aday adayı olan ama listelere 5. kez giremeyen İbrahim Tatlıses'i duyunca kendini tutamadı.

Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş, İbrahim Tatlıses'in aday olamamasıyla dalga geçti

Daha önce AKP'den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yeniden AKP'den milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AKP milletvekili aday listesinde yine yer alamayan Tatlıses sosyal medyanın da diline düştü.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan ve Türkiye'yi terk eden oyuncu Erdem Baş da bu konuda sessiz kalamadı.

AK Parti'den aday adayı olmak istemişti... Yine liste dışı kalınca bakın ne dedi! AK Parti'den aday adayı olmak istemişti... Yine liste dışı kalınca bakın ne dedi!

Bir süredir Amerika'da yaşayan ve ülke gündemini yakından takip eden Erdem Baş şu sözlerle türkücüyü ti'ye aldı:

Ekran Alıntısı

"Haberlerde İbrahim Tatlıses 5. kez aday adayı oldu ama ismini listelerde bulamadı deyip, Tatlıses’in sesinden 'Bulamadım bulamadım' şarkısını girmiş. On numara dalga geçmek bu. Ben kibarlığımdan dalga geçmek diyorum siz ne derseniz deyin artık ahahaha."

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Erdem Baş İbrahim Tatlıses Oyuncu

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