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Türkiye'yi terk etmişti! Tolga Karel'den dikkat çeken paylaşım! "Amerika'dan hava atıyor"

07.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz dizilerden biri olan Yaprak Dökümü’nde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel uzun yıllar önce Türkiye’yi terk edip Amerika’ya yerleşti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Karel son paylaşımıyla dikkat çekti.

Türkiye'yi terk etmişti! Tolga Karel'den dikkat çeken paylaşım! "Amerika'dan hava atıyor"

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Halil Ergün gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü’nde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel uzun yıllardır Amerika’da yaşıyor. Tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran ünlü isim sık sık Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla gündem oluyor.

“BENİM İÇİN GERÇEK ZENGİNLİK..”

“Elbette para mutluluğu satın alamayabilir” diyen Karel son paylaşımında “Ancak para, paraya sahip olmamanın yarattığı stres kaygısını ortadan kaldıracaktır. Birçok kişiye göre zengin olmak malikaneler, spor arabalar, tasarımcı kıyafetleri, lüks tatiller… Ama benim için gerçek zenginlik; sağlık, zaman özgürlüğü, konum özgürlüğü ve finansal özgürlük” cümlelerine yer verdi.

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Ünlü ismin bazı takipçileri Karel’e olumlu yorumlar yaparken, “Amerika’dan hava atıyor” yorumu da yapıldı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Karel sık sık günlük yaşamına dair pozlarını paylaşıyor.

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Yaprak Dökümü Tolga Karel sosyal medya Oyuncu karakteri

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