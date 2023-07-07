Türkiye'yi terk etmişti! Tolga Karel'den dikkat çeken paylaşım! "Amerika'dan hava atıyor"

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Halil Ergün gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü’nde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel uzun yıllardır Amerika’da yaşıyor. Tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran ünlü isim sık sık Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla gündem oluyor.

“BENİM İÇİN GERÇEK ZENGİNLİK..”

“Elbette para mutluluğu satın alamayabilir” diyen Karel son paylaşımında “Ancak para, paraya sahip olmamanın yarattığı stres kaygısını ortadan kaldıracaktır. Birçok kişiye göre zengin olmak malikaneler, spor arabalar, tasarımcı kıyafetleri, lüks tatiller… Ama benim için gerçek zenginlik; sağlık, zaman özgürlüğü, konum özgürlüğü ve finansal özgürlük” cümlelerine yer verdi.

Ünlü ismin bazı takipçileri Karel’e olumlu yorumlar yaparken, “Amerika’dan hava atıyor” yorumu da yapıldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Karel sık sık günlük yaşamına dair pozlarını paylaşıyor.



