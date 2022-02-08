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Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti

08.02.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,66 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır"

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 82 bin 168 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,66 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi, tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

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