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  4. Türkiye'de 6 ayda 1,5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de 6 ayda 1,5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapıldı

08.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşlemlerin 708 bin 547'sini konut, 274 bin 500'ünü arsa, 430 bin 125'ini tarla, 75 bin 284'ünü iş yeri oluşturdu - Haziranda satışlar bir önceki aya göre arttı, satış işlemlerinden yaklaşık 18,5 milyar lira tapu harcı geliri sağlandı

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 1,5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapılarak yaklaşık 18,5 milyar lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre geçen ay 331 bin 693 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Hazirandaki satış işlemi sayısı, 276 bin 376 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı mayısa göre yüzde 20,01 oranında arttı.

Hazirandaki satışlardan 4 milyar 637 milyon 770 bin lira tapu harcı geliri sağlandı.

- Ocak-Haziran dönemindeki satış işlemleri

Ülke genelinde Ocak-Haziran 2022 döneminde 1 milyon 603 bin 664 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 18 milyar 415 milyon 817 bin lira tapu harcı geliri elde edildi.

Bu satış işlemlerinin 708 bin 547'sini konut, 274 bin 500'ünü arsa, 430 bin 125'ini tarla, 75 bin 284'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan iller arasında 216 bin 963'le İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 110 bin 474 ile Ankara, 89 bin 381 ile İzmir, 67 bin 105 ile Antalya, 61 bin 400 ile Bursa, 46 bin 895 ile Konya, 44 bin 780 ile Kocaeli ve 43 bin 394 ile Balıkesir takip etti.

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