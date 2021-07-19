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Türkiye'de 7 bin 667 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 50 kişi yaşamını yitirdi

19.07.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,85, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,87 olarak gerçekleşti - Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun"

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,85, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,87 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 9 bin 602'si birinci doz, 21 milyon 20 bin 302'si ikinci doz, 3 milyon 650 bin 302'si üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

- "Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." uyarısı yaptı.

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