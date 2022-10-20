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Türkiye'de ele geçirilen 6 parça tarihi eser Irak'a iade edilecek

20.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ele geçirilen 6 parça tarihi eser Irak'a iade edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da ele geçirilen 5 altın sikke ile bir Türk koleksiyoncunun yurt dışındaki müzayededen kökenini bilmeden satın aldığı taş eserin, ait olduğu Irak'a iade edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Anadolu topraklarına ait olan ve yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin iadesi konusunda kararlı çalışmalar yürüten Türkiye, diğer ülkelerin tarihi eserleri için de aynı hassasiyeti gösteriyor.

Önceki yıllarda emniyet birimlerinin, İstanbul'da iki kişide ele geçirdiği 5 altın sikkenin inceleme sonucunda Irak'a ait oldukları ve yasal olmayan yollarla ülke dışına çıkarıldıkları tespit edildi.

Ayrıca, bir Türk koleksiyoncu tarafından yurt dışındaki müzayededen kökeni bilinmeden satın alınan taş eserin de yine Irak'a ait olduğu belirlendi.

Kültür varlıklarının korunmasını ve yasal sahibine iadesinin desteklenmesini ilke edinen Türkiye, eserlerin ait olduğu topraklara dönmesine karar vererek, Iraklı yetkililerle irtibata geçti.

Söz konusu eserler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı tarafından yarın saat 14.00'te İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünde Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Khalel Ibrahim Mahmood'a teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Irak tarihi eser sikke

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