Türkiye'de her 100 konuttan 55'inin deprem sigortası var

Depremden en çok etkilenen Marmara Bölgesi'nde ise 6 milyon 14 bin 550 konutun yüzde 67,10'una denk gelen 4 milyon 34 bin 292'si sigortalı. Bölgedeki iller arasında sigortalılık oranında yüzde 87,70 ile Yalova ilk sırada yer alırken, Sakarya yüzde 84,80 ile ikinci, Tekirdağ yüzde 84,50 ile üçüncü, Kocaeli ve Çanakkale yüzde 69,30 ile dördüncü, İstanbul yüzde 67,20 ile beşinci sırada bulunuyor.

- "Çok ciddi talep var ama yeterli değil"

Marmara Depremi'nde eşini ve oğlunu kaybeden DASK Sakarya İl Temsilcisi Ali Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük acılar yaşayarak 21 yılı geride bıraktıklarını ama bu depremi unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Depremlerin can kaybının yanında ülkelere ciddi ekonomik zararları olduğuna işaret eden Esen, DASK'ın bu zararları ortadan kaldırmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

İnsanların çok düşük bir bedel karşılığında evlerini sigorta ettirebildiklerini dile getiren Esen, "Çok ciddi talep var ama bunu yeterli görmüyorum. Sakarya, Türkiye'ye örnek olacak bir vilayet. Sigortacıların Sakarya'da verdiği özverili çalışma sonucunda şu anda iyi bir noktaya geliyoruz. 12 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konut var. 9 milyon 719 bin vatandaşımız evine sigorta yaptırmış durumda. Bu yüzde 55 oranına tekabül ediyor. Yani her 100 konuttan 55'i şu an sigortalı, her 100 konutun 45'i şu an sigortasız." diye konuştu.