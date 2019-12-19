Türkiye'de kalp krizi anında ambulans çağırma oranı çok düşük

Türk Kardiyoloji Derneği’nin Türkiye genelinde yaptığı Türkiye’de Akut Miyokart İnfarktüsü Tanısı ile Yatırılan Hastalarda Demografik Veriler ve Tedavi Yönetimi (TURK-MI) çalışmasının sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında tüm Türkiye'yi nüfus ve coğrafi açıdan temsil edecek 50 farklı hastaneye 1- 15 Kasım 2018 tarihleri arasında kalp krizi şikayetiyle başvuran toplam 1930 hasta incelendi. Hastaların yüzde 74'ünün erkek yüzde 26'sının ise kadın olduğu belirtildi.

“HASTALARIN SADECE YÜZDE 11,5’İ AMBULANS ÇAĞIRIYOR”

Kalp krizinde saniyelerin dahi büyük önem taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, ilk müdahaleyi mümkün kılan ambulans kullanımının Türkiye'de son derece düşük olduğunu söyledi. Hastaların neredeyse yarısının kendi olanaklarıyla hastaneye gitmeyi tercih ettiği ifade eden Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol şöyle devam etti:

"Yüzde 37,6 gibi çok büyük bir kısmının ise o anda acil koroner anjiyo ve stent yapamayacak bir hastaneye gittiği saptandı. Ambulans çağıranların oranının ise yalnızca yüzde 11,5 olduğu görüldü. Maalesef bu çalışma bize gösterdi ki kalp krizinde ambulans kullanma oranlarımız çok düşük. 2 hastadan 1'i yani hastaların yüzde 49.5'i kendi olanakları ile hastaneye gidiyorlar. Ambulans kullanım oranı tüm kalp krizlerinde yüzde 11 ila 12 aralığında. Bu ağır durumlarda bile yüzde 18'lerde kalıyor. Son derece düşük bir oran. Hastalar kalp krizinin verdiği korku ve ambulansın gecikeceği kaygısı ile direkt kendi araçlarıyla nakil yoluna gidiyorlar. Bunun iki türlü sakıncası var. Birincisi, kişi kendi aracı ile nakilde hiçbir zaman ambulans kadar hızlı olamaz. İkincisi hasta yanlış hastaneye götürülebiliyor, damarı açılamayacak bir hastaneye gidiyor. Buradan başka bir hastaneye sevki oluyor. Bu arada hasta altın saatlerini kaybediyor. Kalp krizinde en korktuğumuz ilk saatlerde ritim bozukluğuna bağlı ani ölümler. Kendi aracı ile nakil olan hastalarda bu süreçte bir ritim bozukluğu olursa hastaları kaybedebiliyoruz. Ambulans ile çok daha güvenli oluyor."