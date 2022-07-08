Türkiye'de sektörler "Yeşil Mutabakat"a hazırlanıyor

VOLKAN KAŞİK - İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) 2026 yılı başından itibaren elektrik, çimento, gübre, alüminyum ve demir çelik ürünlerine sınırda karbon vergisi uygulamaya başlayacağını belirterek, sektörlerin bu kapsamdaki "Yeşil Mutabakat"a kendilerini hazır hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Zeytinoğlu, AA muhabirine, 1965'te kurulan vakfın Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yürüttüğünü, seminer ve benzeri toplantılar düzenlediğini söyledi.

AB'ye ihracat ürünleri yapma kabiliyetinde olan firmaların özelikle çevresel açıdan neler yapması gerektiğini anlatmak için bölge ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Zeytinoğlu, bu kapsamda Kovid-19 nedeniyle iki yıldır ara verdikleri çalışmalara Malatya'da yeniden başladıklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, AB'nin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Eğer siz AB'ye mal yapabiliyorsanız dünyanın her noktasına ihracat yapma kabiliyetiniz var demektir. Buradan hareketle biz AB'de önümüzdeki dönemde oluşacak olan yeni normlara bir nebze geçiş hamleleri olarak nelerin yapılması, nelere dikkat etmemiz gerektiğini dile getirdik. AB, 2026 yılı başından itibaren elektrik, çimento, gübre, alüminyum ve demir çelik ürünlerine sınırda karbon vergisi uygulamaya başlayacak. Bu da ihracatımızı olumsuz etkileyecek bir prosedür. Biz de bunun hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan devlet temsilcilerine bu hazırlıkların yapılması, hatta benzer vergilerin bir an önce Türkiye kendi iç piyasasında emisyon ticaret sisteminin kurularak buradan üretilen kaynaklarda da KOBİ'lerin özellikle dönüşümüne katkı verilmesi konusunda çabalarımız var."

AB'ye tam üye adaylığının çok önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü burada AB fonlarından faydalanma imkanımız var. Dolayısıyla bunları da kullanarak KOBİ'lerimizi AB'ye hazır duruma getirmemiz lazım. AB ile eş zamanlı bu çalışmaları yapıyoruz gözükse de AB, 2005'ten bu yana bu çalışmalara başladı, bizden öndeler ancak büyük firmalarımızın çoğu bu konularda yaptığı yatırımlarla tahminimizin çok çok önündeler. Bir de AB müzakerelerde fasıl açma marifetiyle belirli sektörlerde gelişim sağlıyor. Çevre sektörü faslı açıldığı için aslında bilhassa kimyasal üretim ve depolama sistemlerinde AB'nin direktiflerine belki üye olan Bulgaristan'dan Romanya'dan daha öndeyiz fasılların açılmış olması nedeniyle."

