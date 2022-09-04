YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için "oy kullanın" çağrısı

Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için "oy kullanın" çağrısı

04.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Günay Uzun: - "Bulgaristan, Türkiye ve farklı ülkelerdeki vatandaşlarımız seçime katılarak istikrarı umarım sağlarlar" - "Gebze'de 3, Çayırova'da 2, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel'de birer sandığımız var. Kocaeli'de bu kez sandıklara yoğun katılım bekliyoruz"

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Günay Uzun, çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim yapılması kararı alındı.

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15. kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor. 4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçimin ardından seçmenler, hükümetin kurulamaması nedeniyle bu sefer erken genel seçim için sandık başına gidecek.

- "Kocaeli'de sandıklara yoğun katılım bekliyoruz"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, AA muhabirine, 6 Eylül'e kadar vatandaşların çevrim içi dilekçe doldurmaları gerektiğini, bunun yapılmaması halinde sandık başlarında yığılmalar olacağını söyledi.

Kocaeli'de yaşayanların 10 sandıkta oy kullanabileceğini ifade eden Uzun, "Gebze'de 3, Çayırova'da 2, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel'de birer sandığımız var. Kocaeli'de bu kez sandıklara yoğun katılım bekliyoruz. Sandık sayımızın artmış olması, sandık başında oluşabilecek yoğunluğu azaltacaktır. Vatandaşlarımız mutlaka oy kullanmak için sandığa gelsinler. Çevrim içi dilekçe doldurmamış olsalar dahi sandık başındaki görevli arkadaşlarımız onlara destek olacaktır. Bütün Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarımıza çağrımız, çevrim içi dilekçe doldurmalarıdır." dedi.

Uzun, Bulgaristan'daki son hükümetin 4 partiden oluştuğunu, biri istifa ettikten sonra yeniden seçime gidildiğini belirterek, "Kendi aralarında uyuşmazlık yaşadıkları için sorunlar olabiliyor. Bu, Bulgaristan'ın istikrarsız bir ülke olmasına sebep oluyor. Bulgaristan, Türkiye ve farklı ülkelerdeki vatandaşlarımız seçime katılarak istikrarı umarım sağlarlar. İnsanımızın orada refah seviyesi yükselsin, Bulgaristan ekonomisi kalkınsın beklentileri var. Bu defa umarım Bulgaristan daha uzun vadeli parlamentoya kavuşacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldüKocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldü
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladıHatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldüTayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü
Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan çağrı oy kullanma

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:04
İkindi
16:43
Akşam
19:36
Yatsı
20:59
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.