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Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

11.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları", 5 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

Yakalanan 5 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Milli Savunma Bakanlığı Edirne

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