YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Türkiye'nin biberiye üretiminin yüzde 90'ını Mersin karşılıyor

Türkiye'nin biberiye üretiminin yüzde 90'ını Mersin karşılıyor

30.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte yılda ortalama 200 ton üretim yapılıyor

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'deki biberiye üretiminin yüzde 90'ının kentten karşılandığını bildirdi.

Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarsus, Erdemli, Gülnar ve Silifke orman işletme müdürlükleri bünyesindeki 3 bin 365 hektarlık alanda, iki yıllık periyotlarla biberiye üretimi yapıldığı belirtildi.

Biberiye üretiminin, kentin bazı bölgelerinde yayılış gösterdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge Müdürlüğümüzde yıllık ortalama üretim 200 tondur ancak biberiye üretimi ülkemiz için yeterli olmayıp, Fas ve Tunus'tan ithalat yapılmaktadır. Türkiye'de, Akdeniz maki vejetasyonu (herhangi coğrafi bölgenin bir kesimi üzerinde, yaşam koşulları birbirine benzeyen bitkilerin bir arada toplanma şekli) içerisinde doğal olarak yayılış gösteren biberiye, bölgenin en kıymetli tıbbi ve aromatik bitkilerindendir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeliÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeli
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:49
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Abant Eczanesi
Akdeniz
Abant Eczanesi
Akdeniz
Abant Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.