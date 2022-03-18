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Türkiye'nin en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi zirveyi hedefliyor

18.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretimlerinden geçen yıl elde ettikleri 15 milyon 382 bin liralık gelirle ikinci olan Şanlıurfa'daki Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan gençler, birçok sektörün aranan elemanı oluyor - Okul müdürü Müslüm Baran: - "Okulumuzun üretiminde mobilya bölümünün büyük katkısı oldu. Burada 4,5 milyon lira değerinde üretimimiz oldu"

YASİN DİKME - Geçen yıl 15 milyon 382 bin lira kazanç sağlayarak "Türkiye'de en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi" olan Şanlıurfa'daki Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl ilk sırada yer almak istiyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki meslek lisesinin öğrencileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Grafik ve Fotoğrafçılık, Metal Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, İnşaat Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri ile Bilişim Teknolojileri alanlarında hem eğitim alıyor hem de üretim yapıyor.

Ürettikleriyle 2020'de 11 milyon, 2021'de ise 15 milyon 382 bin lira kazanç elde eden okul, geçen yılı bu alanda ikinci olarak tamamladı.

Okul müdürü Müslüm Baran, AA muhabirine, fabrika gibi çalışan bir okulda görev yapmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

8 bölümde döner sermayeyle faaliyet yürüttüklerini belirten Baran, şöyle konuştu:

"Okulumuzda 1000'in üzerinde öğrenci eğitim alıyor. Okulumuzun üretiminde mobilya bölümünün büyük katkısı oldu. Burada 4,5 milyon lira değerinde üretimimiz oldu. Bunun yanında diğer bölümlerimizde de ciddi anlamda gelir sağlandı. Özellikle motor bölümünde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Egzoz emisyon ve araç bakımı işlemleri de gerçekleştiriyoruz. İnşaat bölümümüz de kentteki okul inşaatları ve bakımlarında görev yapıyor.

Grafik bölümümüz hemen hemen bütün reklam ve tasarımları yapabiliyor. Elektrik bölümünde okulların elektrik ve trafo işlemlerini yapıyoruz. Bilişimde ise Fatih Projesi kapsamında akıllı tahtaların bakım ve onarımını üstlenmiş durumundayız. Özetle, kurumumuzda okullara masa, sandalye, yurtlara yatak, bilgisayar, elektrik tesisatı bakımı, firmalara yazılım, talep olması halinde logo ve afiş gibi tasarımlar yapıyoruz."

Baran, her geçen gün daha fazla öğrencinin meslek liselerini tercih ettiğine dikkati çekti.

Geçen yıl okul kapasitesini 2 kat artırdıklarını anlatan Baran, "Velilerin de meslek liselerine bakışı değişti. Burada öğrenci eğitim alırken mesleği hazır oluyor. Okuldan mezun olan bir öğrencimiz kalifiye eleman olarak birçok sektörde rahatlıkla çalışabiliyor. Okulumuz Türkiye ikincisi, bu yıl üretimlerimizi artırıp birinci olmayı hedefliyoruz. Bunun için de önemli projeler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "Birçok yerde iş bulacağıma inanıyorum"

Bilişim ve teknoloji öğretmeni Ayhan Akkaya da öğrencilerin bu bölümde kendilerini geliştirmeleri konusunda yoğun çaba harcadıklarını aktardı.

Öğrencilerin önemli projeleri yürüttüğünü ifade eden Akkaya, "Okulumuz son derece gelişmiş olanaklara sahip. Öğrenciler burada bilim ve teknoloji alanında ciddi yazılımlar üzerinde çalışıyor. Burada grafik programlama, mobil programlama gibi farklı eğitimler görüldüğü gibi teknik servis anlamında kendilerini geliştirebiliyorlar. Okulumuzu daha üst sıralara taşımak istiyoruz." dedi.

Elektrik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ömer Tugay ise eğitim almanın yanı sıra okulda yaptığı işlerle ailesine ekonomik katkı sağladığı için mutluluk duyduğunu vurguladı.

Nur Muhammed Yıldırım da okul bittikten sonra rahatlıkla iş bulabileceği için mutlu olduğunu aktararak, "Okulda aldığımız eğitimin yanında para kazanabiliyoruz. Eğitim aldığım elektrik alanında birçok yerde iş bulacağıma inanıyorum. Kendimi iş konusunda şanslı buluyorum." ifadelerini kullandı.

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