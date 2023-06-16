YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Türkiye'nin en doğu noktasındaki okulda karne heyecanı

Türkiye'nin en doğu noktasındaki okulda karne heyecanı

16.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en doğusundaki okulu olan Devlet Üretme Çiftliği İlkokulu öğrencileri karnelerini aldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesi, Türkiye'nin hem en doğu noktası hem de Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı konumunda yer alıyor.

Dilucu'nda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir Çiftliğinin içindeki Devlet Üretme Çiftliği İlkokulunun 10 öğrencisi bulunuyor.

Türkiye'nin en doğu noktasında yer alma özelliğine sahip okulda eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın tamamlanmasıyla karnelerini aldı.

İLK KARNE HEYECANI

Okuldaki 5 anasınıfı ve 5 ilkokul öğrencisi, karnelerini öğretmenlerinden alarak yaz tatiline girdi.

Okul müdürü Demet Yılmaz, "Burası Türkiye'nin en doğusunda, Dilucu'nda olan bir okul. Okulumuz bu sene açıldı, ilk karnelerimizi veriyoruz, bunun sevinci içerisindeyiz." dedi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılını değerlendiren Yılmaz, "Bir sıkıntımız olmadı, her türlü ihtiyaçlarımız karşılandı. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Çocuklarımız da eğitim ve öğretimi seven çocuklar. Eğitim sezonumuz her yönüyle çok güzel geçti." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaralı bulunan yavru leylekler tedavi altına alındıYaralı bulunan yavru leylekler tedavi altına alındı
Konya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da trafik kazası ile son bulduKonya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da trafik kazası ile son buldu
İzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldüİzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Karne Iğdır okul eğitim

Iğdır Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
02:32
Sabah
04:28
Öğle
12:09
İkindi
16:07
Akşam
19:41
Yatsı
21:28

Iğdır Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Cantepe eczanesi
Merkez
Özlem eczanesi
Aralik
Tuzluca sağlik eczanesi
Tuzluca
Tümünü Göster
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.