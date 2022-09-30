YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu

30.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Güzel haber sonunda dün geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan: - "Geçmiş dönemde ilk karaciğer nakli, kalp nakli, böbrek nakli, yüz, kol nakli sükse yaptıysa, rahim nakli de o derece önemli"

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Rektör Özkan, düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021'de kadavradan alınan rahim nakledilen Erdem'in dün sabah itibarıyla sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini söyledi.

Dünyanın ilk rahim naklini 2011 yılında Derya Sert'e gerçekleştirdiklerini anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Tıp dünyasında bu proje aslında bir çığır açmıştı. Bir sürü ülke daha rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel'e aday bir projedir. Türkiye'de çok anlaşılamadı. Derya 9 yıl gibi bir zamanda hayli aşamadan geçti. 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bunun ardından Türkiye'nin ikinci rahim naklini Havva Erdem'e yaptık. İlk nakilde olan tüm tecrübeleri kullanmıştık. Güzel haber sonunda dün geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."

- "İnşallah gelecek için bir umut olur"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise rahim naklinin 8 Ağustos 2011'de başlayan bir serüven olduğunu belirtti.

Başarılı rahim nakli sonrasında dünyada teknikleri kullanılarak ameliyatlar yapıldığını ifade eden Özkan, "Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklı. Aileye çocuklarıyla beraber sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Bu ümitli haberi bekleyen birçok aileye de inşallah gelecek için bir umut olur." dedi.

Ameliyatın büyük ve özverili bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ömer Özkan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bu ameliyatların yapılabiliyor olmasında, özellikle bu konuda bize güvenen Sağlık Bakanlığının tüm otoritesine teşekkür ediyoruz. Bize güvendiler, biz de onları mahcup etmediğimizi düşünüyoruz. Dış arenada da hem sağlık turizmi alanında hem ülkenin tıp düzeyini göstermesi açısında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde ilk karaciğer nakli, kalp nakli, böbrek nakli, yüz, kol nakli sükse yaptıysa rahim nakli de o derece önemli. Hatta şöyle bir önemi var bu nakillerin. Bu tür nakiller geçici bağışıklık sistemini baskılıyor. Bebek sahibi olduktan sonra çocuk ve anne sağlıklı bir şekilde normal bir insan gibi ilaç kullanmadan devam ediyor. Hem aileye hem üniversitemize hem de ülkemize hayırlı olsun diyorum."

- "29 haftalık olarak doğum yaptı"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu ise 29 haftalık olarak doğum yapan Havva Erdem'in 1720 gram kız bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun da bebeğin doğar doğmaz ağladığını anlatarak, doğum sırasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti.

Bebeğin kendi başına nefes aldığını vurgulayan Ongun, "Çok küçük doğduğu için solunum desteği yapmaya devam ediyoruz. Stabil olduğu için de anne sütüyle beslenmesine geçtik. Uzun bir periyot bizi bekliyor. İlk yapılan tetkiklerinde de herhangi bir patoloji yok. Herhangi bir sorun yaşamayacak olursak 40-50 gün civarında bir yatış düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte yüzümüzün akıyla takip edip taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef ettiAntalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti
GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandıGÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı
Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlıKonyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı
Anahtar Kelimeler:
antalya Rektör hastane bebek

Antalya Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:05
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.