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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'dan 5 günde 900'den fazla veri alındı

20.01.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'dan 5 günde 900'den fazla veri alındı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'dan 5 günde dünya çapında 900'den fazla veri alındı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263A Uzay Takımı tarafından tasarlanan uydudan gelen sinyaller, üniversitede kurulan yer izleme istasyonunda ses dosyası olarak kaydediliyor, daha sonra bu ses dosyası sayısal formata dönüştürülerek anlamlı veriler elde edilmeye çalışılıyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, yer istasyonuyla çift yönlü haberleşmenin test edilebilmesi için tele komut ile bazı temel işlevleri yerine getirebilme özelliği taşıyor.

Bu kapsamda "Türkiye'nin ilk pocketqube uydusundan" 5 gün içerisinde dünya çapında 900'den fazla veri alındı.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki uydunun yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

- "Bizim için önemli olan, uydunun uzun ömürlü olmasıydı"

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, gazetecilere, uydu fırlatıldıktan sonra da yoğun şekilde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Uydudan sinyalleri takip etmeye çalıştıklarını belirten Ekmekçi, "Yörüngeyle ilgili çeşitli matematiksel modelleme çalışmaları var. Zaman içerisinde uydumuzun sağlıklı şekilde çalışması için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ekiple birlikte bize yoğun yardımlarını sunan amatör telsizcilere teşekkür ediyorum. Özellikle takımla birlikte yer alan Barış Dinç, Finlandiya'dan süreç içerisinde hem uydunun yapımı hem takibi sürecinde bize yoğun destek verdi." dedi.

Takım üyesi Osman Turgut da uydudan sağlıklı şekilde veri almaya devam ettiklerini anlatarak, "Bizim için önemli olan uydunun uzun ömürlü olmasıydı. Güneş panellerinin çalışıp çalışmadığını bilmemiz gerekiyordu. Şu anda verileri incelediğimizde güneş panellerimizden hala doğru şekilde besleme yaptığını görebilmekteyiz. Bu da uydumuzun uzun ömürlü olacağının bir kanıtı ve göstergesi." diye konuştu.

Uydunun üzerinde bulunan sensörlerden bazı veriler aldıklarını dile getiren Turgut, "Örneğin sıcaklık verisi gibi veya uydumuzun pil kapasitesini gösteren veriler gibi veriler alıyoruz. Bu şekilde uydumuzun halen çalışmaya devam edip edemeyeceğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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