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Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda 105 yaşında vefat etti

20.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda 105 yaşında vefat etti

İZMİR (AA) - Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olan 105 yaşındaki Ayşe Mayda, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konak ilçesinde yaşayan Mayda, geçen çarşamba günü rahatsızlanmasının ardından kentte bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği ve zatürre teşhisi konulan Mayda, dün gece yaşamını yitirdi.

Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olan Ayşe Mayda'nın cenazesi, yarın Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

- Ayşe Mayda kimdir

İzmir'de 1916 yılında dünyaya gelen Mayda, İstanbul Üniversitesinin, o dönemki adıyla "Diş Tababeti Mektebi"nden 1941 yılında mezun oldu. Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olarak 4 yıl sonra İzmir'de muayenehanesini açan Mayda, birçok dernekte görev aldı.

Ayşe Mayda, elde ettiği başarının kaynağı olarak gördüğü ve ilk gençlik döneminde İzmir'de iki kez görme şansı bulduğu Atatürk'e dair anılarını da gazetecilerle paylaşmıştı.

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