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Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak

24.09.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Planlarla kent ulaşımında yaya, bisiklet ve toplu taşıma payının artırılması, özel araç payının düşürülmesi, böylece hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor - "Herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi"nin geliştirileceği planlamalarla ulaşımda kaza sayısının azaltılması ve güvenliğin artırılması hedefleniyor - Haziran 2022 itibarıyla tamamlanacak planlar sonucunda, önerilecek alternatif senaryolar ile belediyelerin temiz ulaşım, akıllı ulaşım sistemi entegrasyonu, yayalaştırma çalışmaları ve bisiklet yolu yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde yön verebilmesi planlanıyor

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ve Dünya Bankası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak.

AA muhabirinin İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, söz konusu planlar, daha iyi bir yaşam kalitesi, şehir ve çevresindeki insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanacak.

Planlarla kent ulaşımında yaya, bisiklet ve toplu taşıma payının artırılması, özel araç payının düşürülmesi, böylece hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. "Herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi"nin geliştirileceği planlamalarla ulaşımda kaza sayısının azaltılması ve güvenliğin artırılması da hedefleniyor.

Bu kapsamda planların hazırlanması için belirlenen Eskişehir ve Konya'da çalışma başlatıldı.

Hazırlanacak planlarla yerel yönetimlerin ulaşım yatırımlarına yön verilebilmesi ve bu yatırımların önceliklendirilmesinin sağlanması, önerilecek alternatif senaryolar ile belediyelerin temiz ulaşım, akıllı ulaşım sistemi entegrasyonu, yayalaştırma çalışmaları ve bisiklet yolu yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde yön verebilmesi hedefleniyor.

Ayrıca hazırlanan bu planların, uluslararası finans kuruluşları ile hayata geçirilmesi öngörülen gelecek dönem projeleri için de diğer yerel yönetimlerin çalışmalarına yol gösterici olması da bekleniyor.

Çalışmanın Haziran 2022 itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları kapsamında ulaşım modları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi, erişilebilirlik, otomobil kullanımını azaltan tedbirler, şehirlerin hareketlilik haritasının çıkarılması, yayaya saygı gibi birçok konu da ele alınacak.

Planlar, ilerleyen dönemde diğer belirlenecek iller için de hazırlanacak.

- Eskişehir ve Konya'da farkındalık eğitimleri yapıldı

Sürdürülebilir kentsel ulaşıma dikkati çekmek amacıyla projenin farkındalık eğitimleri, Avrupa Hareketlilik Haftası içinde, 16 Eylül'de Konya ve 21 Eylül'de Eskişehir'de yapıldı.

İLBANK tarafından ilgili tüm belediye paydaşlarının katıldığı eğitimlerde, katılımcılara Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Hazırlanması Projesi'ne ilişkin bilgilerin yanı sıra haftanın temasına da uygun olarak sürdürülebilir ulaşım ile güvenli ve sağlıklı hareketlilik alanında İLBANK tarafından yürütülen çalışmalar aktarıldı.

- İLBANK yaklaşık 550 milyon avro büyüklüğünde toplam 40 proje yürütüyor

İLBANK, bu planlar haricinde uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen kredi destekleriyle kentsel hareketliliğe hizmet eden elektrikli araç alımı, raylı sistem altyapısı ve araç alımları, bisiklet ve yaya yolları ile akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonuna dönük çok sayıda projeyi de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda İLBANK tarafından Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla yaklaşık 550 milyon avro büyüklüğünde toplam 40 proje yürütülüyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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