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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Düzce'de heyecanla izlendi

AA AA
19.01.2024 07:26 | Son Güncelleme:
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Düzce'de aileler, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu, Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Düzce'de heyecanla izlendi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki ailelerin çocuklarıyla bu önemli ana şahitlik etmeleri için Bilim ve Sanat Merkezi'nde program düzenledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla merkezin konferans salonunu dolduran aileler, projeksiyon cihazıyla duvara yansıtılan dev ekranda Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna şahitlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, programda yaptığı konuşmada, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gurur ve heyecanla izlediklerini dile getirerek, "Bugün bu ana tanıklık etmemizin iki nedeni var. Birincisi biz de yapabiliriz öz güveni. Yani hep ABD, Rusya, Japonya uzaya mekik fırlatacak, astronotların isimleri telaffuz edemediğimiz kişilerden oluşacak diye bir şey yok. İçimizden birileri inşallah bunu başarabilir diye ümit ediyoruz. İkincisi artık sadece Türkiye'ye göre bir planlama yapıp çocuklarımızı yetiştirirsek çağın gerisinde kalırız. Sadece dünyaya göre yaparsak da yine çağın gerisinde kalırız. Artık uzayda yerleşim merkezleri, araştırma merkezleri açılmaya başlandı. Dolayısıyla artık ufukların ötesini düşünmemiz lazım." dedi.

Programa kızıyla gelen Hasan Şahin ise bugün milli bir bilinçle uzaya ilk adımı attıklarını belirterek, "Bu coşkuyu canlı canlı izliyoruz. Kızım da çok hevesli beraber geldik. Kızım küçüklüğünden beri astronot olmak istiyor. Biz de bu geceye uygun astronot kaskımızı tasarladık." diye konuştu.

Füsun Taştepe de bu önemli anı ölümsüzleştirmek için ailecek geldiklerini, bundan sonra da ülke olarak çok daha büyük işlere imza atacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

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