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Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın başvuruları başlıyor

28.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya: - " Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’yla 16 yıldır kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve hikâyelerini duyurmasına destek oluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle bu yıl 16'ncı kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın başvuruları başladı. Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye’ye duyurmak isteyen adaylar, 30 Kasım'a kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek.

Şubat 2023’te gerçekleşecek jüri toplantısı sonrası kazananların belirleneceği yarışmada; "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimci 150 bin TL, "Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", "Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi" ve "Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi" kategorilerinin birincileri ise 100 biner TL’lik ödülün sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılımını desteklediklerini bildirdi.

Öncü konumda oldukları Kadın Girişimci Programımız kapsamında 16 yıldır kesintisiz sürdürdükleri çok yönlü çalışmaları girişimci kadınların güçlenmesi için çalıştıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilere yönelik tüm çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak 'finansman sağlama', 'cesaretlendirme', 'eğitim' ve 'yeni pazarlara açılma' olarak 4 temel başlığa yoğunlaşıyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayağını oluşturan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’yla 16 yıldır kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve hikâyelerini duyurmasına destek oluyoruz. Bu süre boyunca temas ettiğimiz kadın girişimcilerin başarısının katlanarak arttığına şahit olduk. Yarışmamıza başvuran pek çok kadın girişimci, işini büyütürken, kadınların istihdamını destekledi, sosyal fayda sağladığı projelerle etki alanını genişletti.

Daha da önemlisi girişimci olmak isteyen kadınlara ilham verdi. 42 bine ulaşan toplam başvuru sayımız ise yarışmanın çarpan etkisini açıkça gösteriyor. Büyük bir emek ve heyecanla her yıl gerçekleştirdiğimiz yarışmayla kadınları cesaretlendirmek, başarı hikâyelerinin kitleler tarafından bilinmesine, tanınmasına ve de örnek alınmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da cesaretiyle kadınlara rol model olmak, 'ben de varım' demek isteyen kadın girişimcileri yarışmamıza ve ailemizin parçası olmaya davet ediyoruz."

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı başlattıkları ilk yıl 100 başvuru aldıklarını aradan geçen 15 yılda başvuru sayıları 40 bini aştığını kaydetti.

Bunun kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu aktaran Erdem, "Paydaşlarımız Garanti BBVA ve Ekonomist ile birlikte, bu yarışma aracılığıyla onlarca kadın girişimcinin başarılarını onurlandırarak, kamuoyu tarafından tanınmalarına destek verdik. Bu yarışma tek başına yeni kadın girişimcilerin, girişimci adaylarının doğması için bir araç oldu. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine vesile olurken, aynı zamanda kadın girişimci rol modelleri artırmayı başardık. Tüm kadın girişimcileri bu yıl 16’ncısını düzenleyeceğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na katılmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise iş ortaklarıyla uzun süreli, topluma ekonomiye katkı sağlayan projelere imza attıklarını belirterek, "Bu projelerimizden biri de alanında ilk olan, sürdürülebilir kalkınma için fırsat eşitliğine odaklanan Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması. Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu araştırmamız 15 yılı geride bıraktı. Bu yıl 16’ncı araştırmayı gerçekleştiriyoruz. 15 yıllık süreçte toplamda 42 bin kadın girişimcimize dokunmayı başardık." dedi.

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