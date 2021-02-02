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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

02.02.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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Son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e ulaştı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz" - "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak"

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında yüz yüze eğitime ilişkin detayları açıkladı.

Daha önce de eğitim öğretim takviminde belirtildiği gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarı yıla başlanılacağını anımsatan Selçuk, "Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir." diye konuştu.

Selçuk, 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarının tam zamanlı açılmasına, 1 Mart Pazartesi de ilkokulların tüm sınıf düzeyleriyle açılmasına karar verdiklerini aktararak, şu bilgileri verdi:

"İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, halihazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır."

- "Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavları mart içerisinde planlanacak"

Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirileceğini ve bu sınavların kapsamının 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar."

Selçuk, öğretmenlerin Kovid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alındığını aktararak, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılmasının planlandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğunu belirten Selçuk, "Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir." dedi.

- YÖK, Sağlık Bakanlığından yüz yüze öğretime geçiş için "acil görüş" istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin Karşıyaka Mahallesi ile Antalya'nın Kumluca ilçesinin Sarıcasu Mahallesi, Boğaz ve Hacıömerler mevkilerinde, Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi.

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