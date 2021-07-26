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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

26.07.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 67 milyon 643 bin 653'e ulaştı - Son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 5 bin 585 oldu

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 67 milyon 643 bin 653'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 26 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 760 bin 940, ikinci doz aşı sayısı 23 milyon 842 bin 853 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 67 milyon 643 bin 653'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 503 bin 291, Ankara'da 5 milyon 440 bin 878, İzmir'de ise 4 milyon 568 bin 423 doz aşı yapıldı.

- 5 bin 585 kişi iyileşti

Son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585 oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili bakanlık olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getirdiklerini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerde, aşılamanın artırılması için seferberlik başlatıldı.

Tek doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller arasında yer alan Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Batman'da vatandaşların aşı olmaları için çalışmalara hız verildi.

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