Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 31 Ağustos saat 19.00 itibarıyla İstanbul'da aşı yaptıranların oranı yüzde 76,3, Ankara'da ise yüzde 83,5 oldu. İzmir'de aşı yaptıranların oranı ise yüzde 84,3 olarak gerçekleşti.

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 271 bin 65'e yükselirken ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 37 milyon 89 bin 601 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 549 bin 712 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,75 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

- 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 849 bin 216 doz aşı uygulandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

"Farz edin ki bugün vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım."

- İçişleri Bakanlığından yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanma sırasında istenilecek PCR negatif testi 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden, PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin ve görevlilerin aşılı veya geçirilmiş hastalık durumunda olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "yerli aşı" toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden TURCOVAC ile Faz 2 aşılamaları tamamlanan ODTÜ ve Bilkent üniversiteleri öğretim üyeleri Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen VLP türündeki aşıda katedilen ilerlemeler gözden geçirildi.

