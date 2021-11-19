Türkiye'nin koza üretimi yüzde 100 hibe destekleriyle artacak

SİNAN BALCIKOCA - Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 100 hibe desteği sağladığı ipek böceği yetiştiriciliğiyle Türkiye'nin koza üretiminin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de Osmanlı zamanında revaçta olan ancak daha sonra rağbet görmeyen ipek böcekçiliği son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yeniden ilgi görmeye başladı.

Bakanlığın özellikle bu yıl Türkiye genelindeki üreticilere sağladığı yüzde 100 hibe desteğiyle yıllık 76 ton olan yaş koza üretiminin 200 tona çıkarılması öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, AA muhabirine, uzun yıllardır ipek böcekçiliğini desteklediklerini söyledi.

Çelik, her yıl daha fazla destekle ipek üretimini artırmayı hedeflediklerini belirterek, ipeğin ekonomik değerinin yanı sıra kültürel boyutuna da önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 60 ilde ipek böceği üretiminin yapıldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Özellikle Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Diyarbakır üretimde ön plana çıkıyor. Bu yıl ipek böceği yetiştiriciliğine yüzde 100 hibe desteği sağlıyoruz. Bakanlık olarak ipek böcekçiliğine önem veriyoruz. Yıllar itibarıyla üretimimiz zaten artıyor. Bu yılki hibe destekleriyle hedefimiz, üretim daha da çok artacak. Böylelikle 1000 kişiye istihdam sağlanacak. Ayrıca ihracatımızın da önü açılacak. Özellikle Diyarbakır ve Eskişehir'deki fabrikayı biraz daha işlevsel hale getirirsek çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Çelik, ipekli ürünlere son dönemde ciddi talep olduğunu vurgulayarak, "Geleneksel üretimi devam ettireceğiz ama bunun yanı sıra ihracat yapmak için modern üretime geçmek zorundayız. Bundan dolayı desteklerimiz, hem modern hem de geleneksel üretime yönelik. 2022'de ipek böceği yatırımlarını daha fazla artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "Son zamanlarda doğal ürünlere ilgi arttı"

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de ipekle ilgili Osmanlı döneminde büyük üretim ve ihracat rakamlarına ulaşıldığını ancak son yüzyılda gerileme söz konusu olduğunu söyledi.

Aygül, Bakanlığın son 15-20 yıldaki destekleriyle ipek böcekçiliğinin yeniden gelişmeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın son 15-20 yıldaki destekleriyle ipek böcekçiliği yeniden gelişmeye başladı. Son iki yılda sadece Bursa'nın üretimi 2 kat arttı. Aynı zamanda üretici sayısı da artıyor. Dünyada 1 milyon 100 bin ton yaş koza üretimi var. Bunun yüzde 75'ini Çin üretiyor. Çin bu alanda tekel pozisyonda. Bu tekelin kırılması ve ülkemizin geçmişteki üretim rakamlarına ulaşması için bu sektörün gelişmesi lazım. Son zamanlarda doğal ürünlere ilgi arttı. İpek, doğal bir ürün. Türkiye'deki üretim 76 ton civarında. Bu rakamların yukarıya taşınması için çalışmalar sürüyor.

