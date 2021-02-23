"Türkiye'nin Makinesini Büyüten Şehirler-1 Paneli: Konya" etkinliği

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya'nın özellikle orta, yüksek kalitedeki makinelerin üretiminde ciddi bir yapılanmaya girdiğini belirterek, "Fiyatları ve hızlarıyla, dünyaya açılma temposuyla, dünya fuarlarında edindiği yerler itibarıyla Konya, rekabet edilmesi zor bir şehir haline geldi." dedi.

Büyükdede, Konya Sanayi Odası, Türkiye Makina Federasyonu ve Türkiye'nin Makinecileri Grubu tarafından çevrim içi gerçekleştirilen "Türkiye'nin Makinesini Büyüten Şehirler-1: Konya" etkinliğinde, Konya'nın, son yıllarda makine üretimi açısından çok büyük ivme gösteren şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Konya'nın çok hızlı gelişim temposunu Ankara'dan izlediklerini ifade eden Büyükdede, şunları kaydetti:

"İlk 15 ildeki sanayi yatırımlarını izlediğimizde, üretim alanları bakımından Konya, Ankara'nın ardından ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Konya aynı zamanda makine sanayi ve savunma sanayi endüstrisi olarak da bugün büyük bir gelişim hamlesi içerisinde. Konya bugün özellikle orta, yüksek kalitedeki makineler üretiminde ciddi bir yapılanmaya girdi. Fiyatları ve hızlarıyla, dünyaya açılma temposuyla, dünya fuarlarında edindiği yerler itibarıyla Konya, rekabet edilmesi zor bir şehir haline geldi. 'Acaba Konya bunu bu fiyatlara nasıl mal ediyor?' sorusunu Türkiye'de tüm makinecilerin düşünmesi gerektiği bir döneme geçildi. Ben kendi sektörümde bunu izliyorum. Konya'daki makine üreticilerinin ürettikleri makine adedi ve hızı bakımından iyi bir gelişim gösterdiklerini izliyoruz."