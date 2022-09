"Türkiye'nin Oscar'ı" Altın Portakal, 59. kez sinemaseverleri ağırlayacak

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tiyatroyla ilgilenen bir grup öğrencinin 1953'te Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te de festivale dönüştürülen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 59. kez sinemaseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival kapsamında Antalya, bir hafta boyunca film gösterimlerine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yerli ve yabancı sanatçıları konuk edecek kentte festival hareketliliği günler öncesinden başladı. Bu yılki afişinde sinema sanatçıları Filiz Akın ve Ediz Hun'un 1970 yapımı "Ankara Ekspresi" filminin setinde çekilen fotoğrafının yer aldığı festivalin simge heykeli "Venüs" de kentte 59 noktaya yerleştirildi.

Festival heyecanını ilçelere yansıtabilmek amacıyla Altın Portakal Sinema Tırları hazırlandı. Tırlar eşliğinde her gün 2 ilçede film gösterimleri gerçekleştirilmeye başlandı.

- Bu yılki jüri üyeleri ve filmler

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film, Ulusal Belgesel Film, Ulusal Kısa Metraj Film, Edebiyat Uyarlaması Senaryo ve Uluslararası Uzun Metraj Film kategorilerinde düzenlenecek yarışmalarda Altın Portakal için yarışacak eserler ile jüri üyeleri belirlendi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Yeşim Ustaoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Haydar Ergülen, Nurgül Yeşilçay ve Uğur İçbak'tan oluştu. Bu kategoride ise "Ayna", "Bir Umut", "Bomboş", "Gidiş O Gidiş", "Hara", "Iguana Tokyo", "Kar ve Ayı", "Kanalık Gece", "Kurak Günler", "Lütfen Cevap Veriniz" adlı filmler değerlendirilecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise jüride Anamaria Marinca, Jean-Marc Barr, Nikolaj Nikitin, Olivier Père ve Valdimar Jóhannsson yer aldı. Uluslararası yarışmada, "Altıncı Çocuk/The Sixth Child", "Canavarlar/The Beasts", "Ekmek ve Tuz/Bread and Salt", "Evlilik Hayatım/My Love Affair With Marriage", "Görev Adamları/Men of Deeds", "Mahkeme/Dustland", "Melikeler/Queens", "Sessiz Kız/The Quiet Girl", "Valeria Evleniyor/Valeria is Getting Married", "Ziyaretçi/The Visitor" adlı filmler yarışacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi, Ceylan Özgün Özçelik, Elif Ergezen, Hilmi Etikan'dan oluştu. Bu kategoride "23 Sentlik Asker", "Boşlukta", "Düet", "Filmin Adı Ne?", "Hatice", "Iska", "Kaf Kaf", "Kim Mihri", "Plaza Köylüleri", "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" eserler yer aldı.

Jüride Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş​ ve Nazlı Elif Durlu'nun bulunduğu Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda da "Aforoz", "Ben Tek Siz Hepiniz", "Birlikte Yalnız", "Bugün Değil", "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", "Fırtına", "Koyun", "Kule", "Rutubet", "Suriyeli Kozmonot", "Suyu Bulandıran Kız", "Tek Yön" filmleri değerlendirilecek.

Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nda ise jüri üyeleri Aslı Özge, Ercan Kesal ile Müge İplikçi olarak açıklandı. Bu kategoride "Cadı (Bir Osmanlı Korkusu)", "Dünya Unutana Kalır", "Dünyanın En Kötü Avukatı", "Epidemik Eros (Paşa Gönül İsyanı)", "Gölgeler Çekildiğinde", "Meçhul", "Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur", "Yalnızlar" adlı projeler mücadele edecek.

- Altın Portakal sahibi 2 oyuncuya "Onur Ödülü"

Bu yılki festivalde, sanatçılar Perihan Savaş ve Erkan Can'a "Onur Ödülü", Zerrin Tekindor'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilecek.

Altın Portakal'da ,1974'te "Bedrana" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Savaş ile 1999'da "Gemide" ve 2006'da "Takva" filmleriyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Can'a, "Onur Ödülü" festivalin açılış töreninde takdim edilecek. Tekindor da ödülünü aynı törende alacak.

- Sanatçılar klasik otomobillerle halkı selamlayacak

​"Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen festival, yarın sanatçıların klasik otomobillerle halkı selamladığı geleneksel kortej geçişiyle başlayacak. Saat 15.30'da Cam Piramit Kongre Merkezi önünden başlayacak kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nden devam edip Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan'ın yapacağı açılış töreni de aynı gün akşam Spor Salonu'nda "Kırmızı Halı" geçişiyle başlayacak.

Bir hafta boyunca AKM Aspendos ve Perge salonları, Doğu Garajı Kültür Merkezi, Karaalioğlu Parkı içindeki Yıldızların Altında 1 ve AKM Doğan Hızlan Kütüphanesi arkasındaki Yıldızların Altında 2 salonlarında filmler gösterimde olacak. Film ekibi, gösterimin ardından söyleşi gerçekleştirecek.

Bir haftalık heyecanın ardından Ödül ve Kapanış Töreni ise 8 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda "Kırmızı Halı" geçişi sonrası yapılacak. Açılış ve kapanış töreni, halka açık ve ücretsiz olacak.