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Türkiye'nin oyun teknolojilerindeki gücü tek çatıda toplandı

29.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in yanı sıra 32 firmanın katılımıyla Oyun Teknolojileri Kümelenmesi kuruldu - Kümelenme, bölgesel değil, tüm Türkiye’ye açık olacak, yürütülecek çalışmalarla küme firmalarının bilgi ve insan kaynakları çeşitlenecek, iş geliştirme süreçleri hızlanacak ve daha fazla sayıda ürün piyasaya sunulacak - Doğru pazarlama mekanizmalarının kurulmasıyla ürün satışlarında da başarı sağlanabilecek, bu sayede hem küme firmaları daha çok kazanacak hem de Türkiye daha fazla ihracat geliri elde edecek - Başarı hikayelerinin artmasıyla yabancı yatırımcının gözü daha fazla Türkiye'nin üzerinde olacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye’nin farklı bölgelerinden dijital oyun teknolojileri firmalarının katılımıyla Oyun Teknolojileri Kümelenmesi kuruldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren katılımcı firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılması, firmaların daha hızlı şekilde ortak pazara girebilmeleri ve pazarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri amacıyla ODTÜ TEKNOKENT önderliğinde kümelenmeye gidildi.

Firmaların üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, ihracat tutarlarını artırmaları ve bu sayede sektörün ve bölgenin ekonomisine olumlu katkıda bulunmayı amaçlayan Kümelenme, Türkiye'nin farklı bölgelerinden dijital oyun teknolojileri firmalarını tek çatı altında bir araya getirecek.

Dijital oyun endüstrisi farklı uzmanlık alanlarının bir araya geldiği bir üretim sürecine ve çok farklı aktörlerin olduğu bir ekosisteme sahip bulunuyor. Üretim sürecinde oyun tasarımcıları, görsel tasarımcılar, programcılar, test birimi, pazarlama ekibi gibi yetkinlik alanları yer alırken, ekosistem içerisinde ise distribütörler, yayıncılar, donanım geliştiricileri, e-spor kulüpleri, üniversiteler ve devlet kurumları gibi birçok farklı aktör faaliyet gösteriyor.

Farklı aktörlerin bir araya getirilmesi, dijital oyun sektörünün gelecek yıllarda büyümesini oldukça hızlandıracak. Bölgesel ve ulusal kalkınmanın anahtarlarından biri benzer faaliyette bulunan firmalarının bir arada hareket etmesini sağlayacak olanakların yaratılmasından geçiyor.

- Firmalar ve Türkiye kazanacak

Geleceği oldukça açık olan dijital oyun endüstrisinde ülkelerin kaynaklarını geliştirebilmeleri, sürdürülebilir büyüme için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle endüstriyi bir araya getirecek ve firmaların, kamu kurumlarının ve üniversitelerin ortak hareket etmelerini sağlayacak platformların oluşmasına ihtiyaç bulunuyor. Bu ihtiyaçtan hareketle, alanda yıllardır hizmet veren ODTÜ TEKNOKENT, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve katılımcı 32 firma ile birlikte dijital oyun endüstrisi kümelenmesi oluşturuldu.

Kümelenme, firmaları daha fazla iş birliği ve fikir alışverişine itecek mekanizmaları kurmayı amaçlıyor. Öte yandan, yurt dışına daha fazla gitme imkanı sağlayarak girişimci firmaların dış piyasaları görmelerini, pazarlama faaliyetlerine katılmalarını ve ticari heyet içerisinde yer almalarını sağlamak da hedefler arasında bulunuyor.

Kümelenme, bölgesel değil, tüm Türkiye’ye açık olacak. Yürütülecek çalışmalarla Kümelenme firmalarının bilgi ve insan kaynakları çeşitlenecek, iş geliştirme süreçleri hızlanacak ve daha fazla sayıda ürün piyasaya sunulacak. Doğru pazarlama mekanizmalarının kurulmasıyla ürün satışlarında da başarı sağlanabilecek. Bu sayede hem küme firmaları daha çok kazanacak hem de Türkiye daha fazla ihracat geliri elde edecek. Başarı hikayelerinin artmasıyla da yabancı yatırımcının gözü daha fazla Türkiye'nin üzerinde olacak.

Kümelenme çalışmaları içinde paydaş deneyimleri önem taşıyor. Firmalar özellikle bilgi paylaşımı ve proje iş birliği bağlamlarında etkin rol alacak. ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED ise ulusal ve uluslararası networking etkinliklerinin organizasyonunu sağlayacak. Kümelenme çalışmalarının yürütülmesi de ODTÜ TEKNOKENT öncülüğünde olacak. Üniversite ayağında ise sektörün en önemli problemlerinden biri olan nitelikli iş gücü sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yürütülecek.

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