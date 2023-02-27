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Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi "Altınşehir" yıkılmaktan kurtuldu

27.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi için "orta hasarlı" raporu verildi. Kuyumcu sitesi, yapılacak güçlendirme çalışması sonrasında faaliyete geçecek.

Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden olan ve "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı.

Türkiye'nin tek kuyumcu sanayisi sitesi için İstanbul Teknik Üniversitesi heyetinin yaptığı tespit çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin, değerli metal sanayisi ve kuyumculuk sektörünün kalbi olduğunu söyledi.

Buradaki üretimin durmasının bir anda kuyumculuk sektöründeki işçilik fiyatlarının artmasına yol açtığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Arz-talep meselesi karşılanamaz oldu. Buraya ilk bakan arkadaşlarımız biraz alelacele bir rapor vermişti. Bir inceleme daha talep ettik. İnceleme için İstanbul Teknik Üniversitesinden yardım talebinde bulunduk. Gelen ekibimiz Altınşehirimizi inceledi. Orta hasarlı raporu verdi. Bu, belirli bir güçlendirmeyle tekrar imalat işlerimize geri başlayacağımız anlamına gelmekte. Bu karar, burada çalışan 6 bin kişiyi direkt ilgilendiriyor. Aileleriyle 10 bin kişinin aşı, işiydi burası. Karar, sektörümüzde işveren ve işçilerimizi bir anda rahatlattı. Binamızla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinde güçlendirme projesi çalışmaları başladı. Hemen güçlendirme yapıp tekrar burada üretime, istihdama başlayacağız."

"BURADA DÜŞTÜK, BURADA KALKALIM"

Güçlendirme projesi süresince firma sahiplerine ve çalışanlarına destekte bulunma çağrısında bulunan Öz, "İşçilerimize belirli bir süre destek verelim. Onların bir yere gitmelerine müsaade etmeyelim. Biz burada düştük, burada kalkalım. Biz bu meslekte büyüdük. Biz bu meslekle haşır neşir olduk. İçtiğimiz su, yediğimiz ekmek bu meslekten." dedi.

Öz, sağlanacak maddi destekle sektördeki kalifiye elemanların başka yerlere, sektörlere gitmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Kuyumcukent'i çok hızlı şekilde tekrar faaliyete hazır hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Öz, "Proje çalışmaları devam ediyor. Öngördüğümüz kadarıyla 4-5 aylık bir sürecimizi alacak. Belki bunu öne çekebiliriz. Olabildiğince hızlandırmak istiyoruz. Güçlendirme projemiz çıksın hemen ihalesini yapalım. Gerekirse gece-gündüz çalışarak faaliyete başlamayı öne çekmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

ÇALIŞANLAR İÇİN KONTEYNER KENT TALEBİ

Hacı Mustafa Öz, güçlendirme sürecinde "konteyner kuyumcukent" ihtiyacı olup olmayacağına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu bizim B planımızdı. Eğer buraya girişe izin verilmeseydi 'konteyner kuyumcukent' kurma planımız vardı ama şu anda bu çok rantabl gözükmüyor. Çünkü buradaki makine ve ekipmanı oraya taşımak bile zaten bu kadar zamanımızı alacak. Öyle yapacağımıza burayı hızlıca aktif hale getirip çalışmaya başlayacağız. Burada çalışanlar için bölgede bir konteyner barınma alanı kurulabilir. Bunun çalışmalarına da başlayacağız. Devletimizden bunu rica edeceğiz. Gerekirse burada çalışanları bu konteyner kente yerleştirerek, yiyecek ve içecek desteği sağlayarak kentte tutmaya çalışacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizle birlikte bu zorluklardan büyüyerek çıkacağız."

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deprem Kahramanmaraş Kuyumcukent altınşehir

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